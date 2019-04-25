2019-04-25T04:22:10+03:00
Происшествия

ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке

Ребенок попал в больницу с травмой головы после прогулки во дворе дома на самокате
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Женщина на кроссовере сбила ехавшего на самокате ребенка. Фото: городского ГИБДД,Женщина на кроссовере сбила ехавшего на самокате ребенка. Фото: городского ГИБДД,
Изменить размер текста:

Авария случилась в среду, 24 апреля в 18:30 вечера в Первомайском районе: пострадала 3-летняя девочка на самокате.

— Девушка-водитель 1976 года рождения ехала за рулем Honda CR-V по двору со стороны дома №186а по улице Первомайская в сторону дома №3/4 по улице Баумана, и возле дома №3/2 на Баумана сбила девочку, которая ехала на самокате, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате ДТП трехлетняя девочка с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло
«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля
18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами