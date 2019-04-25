ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке

СЕГОДНЯ 04:18 2019-04-25T04:22:10+03:00

Ребенок попал в больницу с травмой головы после прогулки во дворе дома на самокате

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Авария случилась в среду, 24 апреля в 18:30 вечера в Первомайском районе: пострадала 3-летняя девочка на самокате.

— Девушка-водитель 1976 года рождения ехала за рулем Honda CR-V по двору со стороны дома №186а по улице Первомайская в сторону дома №3/4 по улице Баумана, и возле дома №3/2 на Баумана сбила девочку, которая ехала на самокате, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате ДТП трехлетняя девочка с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU