2019-04-25T04:07:50+03:00
Общество

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть

Как пройдет ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске, читайте в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
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Ночная репетиция парада начнется в 20.00.Ночная репетиция парада начнется в 20.00.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске - одна из самых зрелищных частей подготовки к 9 мая, на которую приходят посмотреть тысячи новосибирцев. В этом году военные проведут ее во вторник, 7 мая.

- Посмотреть на технику и марш участников парада можно будет с 20.00 до 22.00, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Если вы хотите видеть все действо, то постарайтесь занять лучшую точку обзора - напротив сцены на площади Ленина. Поскольку во время репетиции вдоль Красного проспекта вплоть до пересечения с улицей Гоголя, то на место вам лучше прийти заранее до .

Но если вы не успеете вовремя добраться до площади Ленина, то не расстраивайтесь: техника пройдет по всему перекрытому участку Красного проспекта. Так что увидеть ее вы сможете в любой точке на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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