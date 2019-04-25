Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть

СЕГОДНЯ 04:07 2019-04-25T04:07:50+03:00

Как пройдет ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске, читайте в нашем материале

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Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске - одна из самых зрелищных частей подготовки к 9 мая, на которую приходят посмотреть тысячи новосибирцев. В этом году военные проведут ее во вторник, 7 мая.

- Посмотреть на технику и марш участников парада можно будет с 20.00 до 22.00, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Если вы хотите видеть все действо, то постарайтесь занять лучшую точку обзора - напротив сцены на площади Ленина. Поскольку во время репетиции вдоль Красного проспекта вплоть до пересечения с улицей Гоголя, то на место вам лучше прийти заранее до .

Но если вы не успеете вовремя добраться до площади Ленина, то не расстраивайтесь: техника пройдет по всему перекрытому участку Красного проспекта. Так что увидеть ее вы сможете в любой точке на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU