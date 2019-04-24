«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством и интересными образами. Девушка сняла небольшое видео с энергичным танцем, который вызвал восхищение у иностранцев.
— Эта женщина танцует лучше, чем все темнокожие женщины рэпа и хип-хопа. Эта женщина только что показала им, что они бесполезны, — комментирует в «Инстаграм» пользователь на французском языке.
Видео набрало более 200 тысяч просмотров, но не все зрители оказались столь вежливы и восторженны, как иностранец. Критика в основном касалась необычного образа артистки.
— Что за трусы «кому за 80», — пишут сообщения под видео пользователи.
— Это загар такой на ногах или ты колготки обрезала? — спрашивают у Насти другая девушка.
— Красиво, но ты не попадаешь в музыку, — не упускают возможности вставить слово другие подписчики.
На подобные выпады сибирячка не отвечает и продолжает танцевать.
Анастасия Мазалюк станцевала энергичный танец..
ИСТОЧНИК KP.RU