«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев

СЕГОДНЯ 20:53 2019-04-24T20:53:35+03:00

Иностранцы пишут о ней: - Танцует лучше, чем все темнокожие женщины рэпа! Фото: instagram.com/nastiyamazaluyk

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Новосибирская танцовщица Настя Мазалюк не перестает удивлять публику своим творчеством и интересными образами. Девушка сняла небольшое видео с энергичным танцем, который вызвал восхищение у иностранцев.

— Эта женщина танцует лучше, чем все темнокожие женщины рэпа и хип-хопа. Эта женщина только что показала им, что они бесполезны, — комментирует в «Инстаграм» пользователь на французском языке.

Видео набрало более 200 тысяч просмотров, но не все зрители оказались столь вежливы и восторженны, как иностранец. Критика в основном касалась необычного образа артистки.

— Что за трусы «кому за 80», — пишут сообщения под видео пользователи.

— Это загар такой на ногах или ты колготки обрезала? — спрашивают у Насти другая девушка.

— Красиво, но ты не попадаешь в музыку, — не упускают возможности вставить слово другие подписчики.

На подобные выпады сибирячка не отвечает и продолжает танцевать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705176" frameborder="0"></iframe> Анастасия Мазалюк станцевала энергичный танец..

ИСТОЧНИК KP.RU