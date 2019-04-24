18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Специально для Ночи музеев мы полностью меняем экспозицию, теперь Историко-художественный музей смерти адаптирован для возможности сделать яркие фотографии!
Музей смерти - первый селфи-музей в России!
18 мая с 18.00 до 4.00
В этом году мы приготовили для вас:
• торжественное открытие третьего зала
• новая масштабная экспозиция «Музей мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо, Парижских катакомб
• открытие нового раздела «Жизнь и смерть императоров России»
• новые экспонаты из запасников музея
• интерактивные экскурсии в каждой экспозиции
• представление театра «Понедельник - выходной»
• короткая версия спектакля «Пыль» в исполнении актеров театра «Старый дом»
• инсталляция под открытым небом с траншеями и уютным блиндажом позволит вам окунуться в атмосферу основных вооруженных конфликтов XX века - от Второй мировой до Афганской войны
• точка для наблюдения за астрономическими телами
• всю ночь на территории музея работают кафе
• живое музыкальное сопровождение от Музыкальной школы DINAMICA
• в полночь - таинственное шоу, взрывная смесь огня и света
• розыгрыш призов по входным билетам, главный приз - iPhone Х
• призы и подарки от спонсоров
Приобрести билеты на мероприятие вы сможете в кассах музея, на сайте Музея мировой погребальной культуры, а также в кассе лофт-парка «Подземка» и у распространителя билетов +7-923-111-70-08 (Софья Сапрыкина)
Стоимость билетов
Акция до 1 мая
• для взрослых - 500 руб.
• для льготников* - 350 руб.
После 1 мая
• для взрослых - 800 руб.
• для льготников* - 500 руб.
* Льготные и акционные билеты продаются только в кассе музея, в лофт-парке «Подземка» и у распространителя при предъявлении соответствующего документа (студенческий, ветеранский и т. д.)
Новосибирск, пос. Восход, ул. Военторговская, 4/16
т.: 8-913-712-37-09, (383) 363-03-29
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