2019-04-24T13:38:49+03:00
Звезды

18 мая - Ночь музеев в Музее смерти

Незабываемая ночь в одном из лучших музеев Новосибирска!
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Специально для Ночи музеев мы полностью меняем экспозицию, теперь Историко-художественный музей смерти адаптирован для возможности сделать яркие фотографии!

Музей смерти - первый селфи-музей в России!

18 мая с 18.00 до 4.00

В этом году мы приготовили для вас:

• торжественное открытие третьего зала

• новая масштабная экспозиция «Музей мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо, Парижских катакомб

• открытие нового раздела «Жизнь и смерть императоров России»

• новые экспонаты из запасников музея

• интерактивные экскурсии в каждой экспозиции

• представление театра «Понедельник - выходной»

• короткая версия спектакля «Пыль» в исполнении актеров театра «Старый дом»

• инсталляция под открытым небом с траншеями и уютным блиндажом позволит вам окунуться в атмосферу основных вооруженных конфликтов XX века - от Второй мировой до Афганской войны

• точка для наблюдения за астрономическими телами

• всю ночь на территории музея работают кафе

• живое музыкальное сопровождение от Музыкальной школы DINAMICA

• в полночь - таинственное шоу, взрывная смесь огня и света

• розыгрыш призов по входным билетам, главный приз - iPhone Х

• призы и подарки от спонсоров

Приобрести билеты на мероприятие вы сможете в кассах музея, на сайте Музея мировой погребальной культуры, а также в кассе лофт-парка «Подземка» и у распространителя билетов +7-923-111-70-08 (Софья Сапрыкина)

Стоимость билетов

Акция до 1 мая

• для взрослых - 500 руб.

• для льготников* - 350 руб.

После 1 мая

• для взрослых - 800 руб.

• для льготников* - 500 руб.

* Льготные и акционные билеты продаются только в кассе музея, в лофт-парке «Подземка» и у распространителя при предъявлении соответствующего документа (студенческий, ветеранский и т. д.)

musei-smerti.ru

https://vk.com/funeralmuseum

vk.com/museum_night2018

https://vk.com/podzemkansk

Новосибирск, пос. Восход, ул. Военторговская, 4/16

т.: 8-913-712-37-09, (383) 363-03-29

ИСТОЧНИК KP.RU

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