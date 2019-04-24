2019-04-24T12:05:52+03:00
Авто

Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль

Андрей Травников проконтролировал ход работ и дал поручение в короткие сроки устранить дефекты на объектах, которые обновили и реконструировали в прошлом году
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Выездное совещание прошло на улице Большевистской. Ее тоже отремонтируют в этом году. Фото: nso.ruВыездное совещание прошло на улице Большевистской. Ее тоже отремонтируют в этом году. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

В Новосибирской области разворачивается программа ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На первом месте стоит качество и сроки работ. Программа существует не первый год, важно, чтобы уже сделанные объекты сегодня были в хорошей форме. Губернатор Андрей Травников поручил в сжатые сроки избавиться от появившихся дефектов на участках, отремонтированных по программе в прошлом году.

— Мы ужесточили контроль качества и сроков работ еще в прошлом году. Сегодня изучили качество ремонтных работ, проводившихся в 2017-2018 годах. Дефекты есть, они незначительные, укладываются в доли процента, но даже на эти мелочи мы будем обращать пристальное внимание. Я поручил сегодня строго требовать с подрядчиков устранения этих дефектов. Это — демонстрация серьезности наших намерений — государственных и муниципальных заказчиков, — отметил Андрей Травников.

Региональное министерство транспорта возьмет на особый контроль исполнение гарантийных обязательств подрядчиками. Кроме того есть договоренность с муниципальными заказчиками: объекты, где применяются современные технологии, получат более долгий гарантийный срок. Он будет составлять не меньше пяти лет на основные элементы дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Батарея не согреет: в Новосибирске назвали дату отключения тепла
Машина из прошлого: в центре Новосибирска заметили «Ягуар» с советскими номерами
Ошибочка вышла: суд отменил приговор новосибирцу, который отсидел два года за убийство брата
Мама, закрой окно: следователи сняли душераздирающий ролик о погибших детях
От психушки до колонии: в Новосибирске приговорили лидеров «Артподгтовки», которые хотели захватить местное телевидение
Проскочить не получится: приставы вышли на дороги Новосибирска в поисках должников
«Прямо фильм ужасов»: грузовик «вспорол» вагон 13-му трамваю в Октябрьском районе
В Ленинском районе запланированы работы по шумозащитному остеклению
Один кусок мяса на всех: сибиряки переживают, что маму белых медвежат плохо кормят
Каша с «мясом»: покупатели нашли в перловке из магазина жирного червя
Трупы животных, унитазы и строительный мусор: новосибирцы возмутились груде хлама на дороге в Октябрьском районе
Погода на день в Новосибирске: 24 апреля будет жарко до плюс 15 градусов
«Ребенок успел попробовать»: сибирячке продали в магазине салат с тараканом
Это все кошачьи гены: толстый манул попытался залезть в маленькую коробку
Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом
Ололоша и Гензель: белых медвежат предлагают назвать странными именами
Более 500 000 человек установили мобильное приложение от «БКС Брокер»
Пожар с дороги дошел до людей: из-за сгоревших домов могут оштрафовать чиновников
«Это символ Украины!»: православный активист осудил маки на плакате к 9 мая в новосибирском метро