Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-24T12:05:52+03:00

Выездное совещание прошло на улице Большевистской. Ее тоже отремонтируют в этом году. Фото: nso.ru

Андрей Травников проконтролировал ход работ и дал поручение в короткие сроки устранить дефекты на объектах, которые обновили и реконструировали в прошлом году

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В Новосибирской области разворачивается программа ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На первом месте стоит качество и сроки работ. Программа существует не первый год, важно, чтобы уже сделанные объекты сегодня были в хорошей форме. Губернатор Андрей Травников поручил в сжатые сроки избавиться от появившихся дефектов на участках, отремонтированных по программе в прошлом году.

— Мы ужесточили контроль качества и сроков работ еще в прошлом году. Сегодня изучили качество ремонтных работ, проводившихся в 2017-2018 годах. Дефекты есть, они незначительные, укладываются в доли процента, но даже на эти мелочи мы будем обращать пристальное внимание. Я поручил сегодня строго требовать с подрядчиков устранения этих дефектов. Это — демонстрация серьезности наших намерений — государственных и муниципальных заказчиков, — отметил Андрей Травников.

Региональное министерство транспорта возьмет на особый контроль исполнение гарантийных обязательств подрядчиками. Кроме того есть договоренность с муниципальными заказчиками: объекты, где применяются современные технологии, получат более долгий гарантийный срок. Он будет составлять не меньше пяти лет на основные элементы дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU