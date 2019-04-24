А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-24T11:39:39+03:00

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Несмотря на предписания, нарушения требований пожарной безопасности в магазине так и не были устранены.

— В районный суд с иском о запрете районного центра «Мария- Ра», которая находится в рабочем поселке Краснообск на улице Западная, 200 обратился прокурор Новосибирского района. Теперь работа ТЦ приостановлена, пока не будут устранены нарушения требований пожарной безопасности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что собственник здания уже привлекался к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, однако устранять их не спешил. Тогда суд принял решение закрыть на время опасное здание. Исполнение предписания теперь уже суда контролирует прокуратура.

Напомним, что вчера в торговом центре «Сан Сити» случилось задымление. При этом посетители торгового центра возмутились тем, что во время эвакуации не все выходы были открыты и они не смогли оперативно покинуть здание.

ИСТОЧНИК KP.RU