Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Следователи разбираются в причинах крупного пожара, который случился в поселке Курундус Новосибирской области.
— В минувший вторник, 23 апреля в поселке Тогучинского района огонь уничтожил жилые три жилых дома и несколько хозяйственных построек. Это случилось из-за подожженной сухой травы. Сейчас следственный отдел по городу Тогучин проводит проверка, возбуждено дело по статье — халатность, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU