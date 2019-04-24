Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-24T11:05:07+03:00

Теперь в причинах пожара будут разбираться следователи. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Тогучинском районе пожар из-за горящей травы оставил без жилья три семьи

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Следователи разбираются в причинах крупного пожара, который случился в поселке Курундус Новосибирской области.

— В минувший вторник, 23 апреля в поселке Тогучинского района огонь уничтожил жилые три жилых дома и несколько хозяйственных построек. Это случилось из-за подожженной сухой травы. Сейчас следственный отдел по городу Тогучин проводит проверка, возбуждено дело по статье — халатность, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU