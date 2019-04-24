2019-04-24T11:27:30+03:00
Общество

Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами

Они считают, что ситуация раздута, и жертва в нем не ребенок, а взрослый человек
Татьяна СОЛОВОВА
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Мама девочки верит, что сверстники ополчились на ее дочку. Фото: личный архив.Мама девочки верит, что сверстники ополчились на ее дочку. Фото: личный архив.
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Федерация художественной гимнастики Новосибирской области вступилась за тренера 10-летней гимнастки, которую, как утверждает ее семья, затравили сверстницы. Напомним, мама третьеклассницы пожаловалась в Роспотребнадзор на грязные туалеты в школе, где тренировались юные гимнастки. Директора школы оштрафовали, а тренер стала выяснять, кто из родителей учениц написал жалобу. Мама третьеклассницы созналась, и в итоге сверстницы девочки, как уверяет она сама, ополчились на нее: пинали рюкзак, толкали.

Но в Федерации художественной гимнастики Новосибирской области ситуацию видят иначе:

- Рискну предположить, что на фоне справедливой критики не идеальных условий для занятий физкультурой в школе, речь там идет об элементарной эмоциональной несдержанности, человеческом эгоизме и понятном желании продвинуть свое чадо по лестнице весьма популярного и любимого многими сотнями новосибирских девчонок вида спорта – художественной гимнастики, - заявил пресс-атташе ФХГ НСО Вадим Виленский.

Более того, коллеги вступаются за тренера девочки:

- Руководство Федерации, где тренер Наталья Журавлева является активным членом, ответственным и внимательным наставником юных гимнасток, пристально следит за развитием весьма неприятной ситуации, в которую вовлекли нашего специалиста, - говорит Вадим Виленский. - Сегодня мы просим коллег просто не нагнетать сомнительный ажиотаж вокруг локального конфликта, в котором теперь спокойно разберутся и дадут свои оценки компетентные правоохранители. Надеемся, что они также дадут правовую оценку шантажу и давлению, которое уже оказывается на нашего тренера со стороны третьих лиц, представляющихся прокурорскими работниками и корреспондентами известных электронных СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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