2019-04-24T10:03:15+03:00
Экономика

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с МСФО
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Чистые комиссионные доходы выросли более чем на 20% и составили 7,9 миллиарда рублей.Чистые комиссионные доходы выросли более чем на 20% и составили 7,9 миллиарда рублей.
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Чистая прибыль Банка за 2018 год составила 6,1 миллиарда рублей, за 2017 год - 4,2 миллиарда рублей.

Размер активов Банка увеличился до 504,3 миллиарда рублей, по состоянию на конец 2017 года - 496,3 миллиарда рублей.

Капитал Банка по итогам года вырос до 84,3 миллиарда рублей, по состоянию на конец 2017 года - 76,8 миллиарда рублей.

Чистые процентные доходы выросли на 26% и составили 23,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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