2019-04-24T10:01:24+03:00
Общество

Машина из прошлого: в центре Новосибирска заметили «Ягуар» с советскими номерами

Номера с дедушкиного «Москвича» отлично смотрятся на стареньком «Ягуаре»
Максим КАЛИНИН
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Новосибирцев привлек "Ягуар" в центре города на старых номерах. Фото: СОЦСЕТИ.Новосибирцев привлек "Ягуар" в центре города на старых номерах. Фото: СОЦСЕТИ.
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Читали прислали в редакцию «КП» — Новосибирск» фотографию, на которой изображен автомобиль «Ягуар» 1995 года выпуска. При этом на машине регистрационные знаки старого советского образца, а задний номер установлен спереди. Есть ли какие-либо нарушения со стороны водителя машины и что ему за это грозит, рассказал инспектор управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

— По данному фото водителя привлечь к ответственности не за что, так как припарковано транспортное средство без нарушения правил парковки. По крайней мере, на снимке мы этого не видим, — уточнил инспектор, отметив, что белые номера на черном фоне не запрещены.

Он пояснил, что если автомобиль ставился на учет с такими номерами, то его эксплуатация законна. Единственное правонарушение, которое можно увидеть на фото — это госномер, установленный в несоответствии требованиям гост. Штраф за это — 500 рублей. При этом номера могут быть изъяты в том случае, если выяснится, что они не принадлежат транспортному средству.

В ГИБДД напомнили, что для привлечения автолюбителя к ответственности за неправильную парковку или иное нарушение ПДД необходимо написать заявление и приложить фото- или видеофиксацию, где видно адрес места происшествия, дорожную разметку или запрещающие знаки

ИСТОЧНИК KP.RU

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