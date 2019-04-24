2019-04-24T08:48:28+03:00
Общество

Мама, закрой окно: следователи сняли душераздирающий ролик о погибших детях

Новосибирские следователи выпустили ролик-предупреждение для родителей
Надежда ЯРКОВА
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Родителей призывают не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Стоп-кадр с видео: СУ СКР по Новосибирской области.Родителей призывают не оставлять детей одних в комнате с открытыми окнами. Стоп-кадр с видео: СУ СКР по Новосибирской области.
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С наступлением тепла в городе начинается отчет грустной статистике, когда дети погибают либо калечатся, выпадая из открытых окон. Чтобы избежать трагедии и напомнить о последствиях, в следственном комитете Новосибирской области сняли эмоциональное видео.

— Ежегодно происходят случаи падения детей из окон квартир многоэтажных домов. При этом далеко не всегда эти инциденты для малышей заканчиваются травмами и больницей. Нередко дети гибнут от полученных при падениях травм, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что только за 2018 год в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних детей. При этом, в большинстве случаев это дети в возрасте от 1 до 9 лет, которые самостоятельно забирались на подоконник, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо, родители, по своей беспечности, оставляли окна в комнате с ребенком открытыми.

Чтобы избежать трагедии, следователи призывают родителей быть более внимательными, не приучать детей к игре на окне и не оставлять их без присмотра. Также следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Грустный ролик-предупреждение для родителей..

ИСТОЧНИК KP.RU

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