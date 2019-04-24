2019-04-24T07:56:35+03:00
Происшествия

От психушки до колонии: в Новосибирске приговорили лидеров «Артподгтовки», которые хотели захватить местное телевидение

Перед судом предстали трое человек, одного из них эксперты признали невменяемым
Виктория МИНАЕВА
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На оглашение приговора пришли соратники осужденных.На оглашение приговора пришли соратники осужденных.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирском областном суде зачитали приговор лидерам местной ячейки «Артподготовки» (признана экстремистской организацией и запрещена в России), которых задержали сотрудники регионального УФСБ в ноябре 2017 года. Суд шел в закрытом режиме, но на итоговое заседание журналистов допустили. Подсудимых оказалось трое - это Анатолий Плотников, Александр Комаров и Вячеслав Добрынин, последней смог избежать колонии, но угодил в психиатрическую клинику. Эксперты признали его невменяемым, а суд приговорил к принудительному лечению.

— 39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности «Артподготовка», совместно с 56 и 51-летними единомышленниками, посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам 4-5 ноября 2017 года, — официально заявляют в СКР по Новосибирской области.

Фрагменты переписки «революционеров».

Фрагменты переписки «революционеров».

В чатах, созданных в Telegram, действительно, всерьез обсуждалось, как захватить власть в Новосибирске, местное телевидение, а также убить полицейских.

— Силовики давно не люди, это теперь куски мяса, не более, и их нужно резать, — это одно из сообщений, которое было в диалоге активистов.

Эта переписка стала одним из вещественных доказательств.

Эта переписка стала одним из вещественных доказательств.

Гособвинение попросило назначить Комарову семь лет колонии, Плотникову — пять. Но суд дал более щадящие сроки: 3 года колонии и 1,5 года условного срока. А так как Комаров находится с марта в СИЗО, он может рассчитывать на досрочное освобождение: по закону ему должны засчитать один день, проведенный в СИЗО, за 1,5 дня в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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