Проскочить не получится: приставы вышли на дороги Новосибирска в поисках должников

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-24T07:43:08+03:00

Сегодня в городе новосибирских водителей проверят на имеющиеся у них долги

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Должники будут привлекаться к административной ответственности. Также с ними будет проводиться разъяснительная работа

— 24 апреля в Новосибирской области пройдет профилактическое мероприятие «Дебитор». В течение дня сотрудники ГИБДД вместе с судебными приставами проверят водителей на имеющиеся у них задолженности по различным финансовым обязательствам, в том числе неоплаченным штрафам за нарушение ПДД, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60 дней с момента вступления в законную силу соответствующего постановления. За несвоевременную оплату нарушителю грозит штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Помимо этого, в счет погашения долга может быть наложен арест на имущество или банковские счета должников.

ИСТОЧНИК KP.RU