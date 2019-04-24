СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-24T07:01:49+03:00

Проектом предусмотрена замена окон в жилых помещениях на современные оконные блоки из ПВХ-профиля со стеклопакетами

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Уважаемые жители Ленинского района города Новосибирска!

Уведомляем вас, что в рамках реализации объекта строительства «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска»

для предотвращения превышения допустимых показателей уровня шума в помещениях (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы») в Ленинском районе запланированы работы по шумозащитному остеклению (замена оконных блоков в жилых помещениях) по следующим адресам: ул. Троллейная, 1; ул. Широкая, 1, 1/1, 3, 5, 7, 13, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 23, 35/1; ул. Станиславского, 2/1, 2/1 к. 2; ул. Котовского, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 21, 23, 25, 28, 28/1, 30; пл. Райсовета, 12.

Проектом предусмотрена замена окон в жилых помещениях на современные оконные блоки из ПВХ-профиля со стеклопакетами, отвечающие всем современным стандартам по энергоэффективности и шумоизоляции.

Работы по замене окон выполняются за счет средств федерального бюджета. Для собственников помещений работы производятся БЕСПЛАТНО.

Просим оказать содействие представителям подрядной организации, осуществляющей обход собственников помещений с целью заполнения опросных листов о согласии на замену и организации доступа для снятия замеров оконных проемов.

По всем интересующим вопросам можете связаться по телефону горячей линии +7-987-794-46-37.

ИСТОЧНИК KP.RU