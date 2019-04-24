Один кусок мяса на всех: сибиряки переживают, что маму белых медвежат плохо кормят

СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-24T06:38:14+03:00

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Посетители зоопарка обеспокоены, что кормящую медведицу Герду и ее детей стали меньше кормить. Видео с кормлением медведей появилось в группе «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсетях в «ВКонтакте».

— Получилось подольше понаблюдать за нашими белыми медведями. Пробыла у их вольера около четырех часов. Пришла к выводу, что и Герда и медвежата недоедают. Я часто наблюдала вечернее кормление Шилки, Ростика, Кая и Герды. Вспомните, кто давно наблюдает за мишками: мяса было много, медвежата после еды даже игрались с остатками, но ни разу не видела такого скудного ужина, тем более у кормящей медведицы, — поделилась наблюдениями сибирячка.

Она добавила, что Герда уже с трех часов находилась в ожидании, все выглядывала пока приедет машина с кормом и дождалась.

В новосибирском зоопарке «КП» — Новосибирск» рассказали о кормлении белых медведей.

— Мы кормим животных согласно рациону, никто им ничего не снижает просто так. Сейчас белому медведю наоборот добавили в рацион еды. Белые медвежата только начинают пробовать взрослую пищу, им не надо пока порции мяса, как взрослым медведям, — отметили в новосибирском зоопарке, добавив, что посетителям может казаться, все что угодно. Они не ходят в зоопарк каждый день и не перевешивают мясо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704968" frameborder="0"></iframe> Герда с медвежатами ужинает..

ИСТОЧНИК KP.RU