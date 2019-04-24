Каша с «мясом»: покупатели нашли в перловке из магазина жирного червя

СЕГОДНЯ 05:24 2019-04-24T05:26:14+03:00

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Покупатели были в шоке, когда открыли контейнер с едой из магазина, которую они тут же поспешили вернуть — в перловой каше их ждал неприятный сюрприз. Фото перловки с «живой начинкой» вместо грибов, появилось в «Инстаграме» на странице revizor.nsk.

— Вот он тот самый случай, где уже не смешно. Пришли возвращать, нам сказали: «Подумаешь гусеница, пффф» и предложили положить другую порцию. Сами уже не раз столкнулись здесь с ужасом, так что это скорее пост предупреждения для остальных. Мы уж точно сюда ни ногой, а вы выводы делайте сами, — описали неприятную ситуацию с покупной едой сибиряки.

Зато кто не удивился такой находке в каше, так это комментаторы, которые успокоили покупателей, отметив, что это не гусеница, а скорее мучной червь.

— Бедная маленькая одинокая гусеничка. Грустненько так лежит, — сочувствует один.

— А что мешает сделать себе обед дома? Зато без всякой гадости, — задается вопросом второй.

— Да я дома овсянку сварила, а потом такого же мучного червя нашла. Так что ничего критичного, это в крупе такое, а не потому, что грязища в кухне, — успокоила третья.

Аппетит у покупателей тут же пропал. Фото: www.instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU