Трупы животных, унитазы и строительный мусор: новосибирцы возмутились груде хлама на дороге в Октябрьском районе
Сибиряк жалуется на появившуюся в Октябрьском районе незаконную свалку мусора, куда сбрасывают трупы животных и отходы.
— На участке дороги от улицы Выборной до Плющихинского жилмассива образовалась стихийная свалка. Люди выбрасывают как строительный мусор, так и бытовой. Складируют даже трупы животных, свозят КамАЗами шлак. Про состояние дороги тоже промолчу, — поделился возмущенный очевидец, приславший фото в группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Добавим, это далеко не первый случай, когда сибиряки сталкиваются со стихийными свалками в городе и за его пределами. Так в районе села Марусино в Новосибирской области вдоль дороги образовалась свалка мусора с останками мертвых животных.
Среди мусора можно найти и трупы животных.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU