Трупы животных, унитазы и строительный мусор: новосибирцы возмутились груде хлама на дороге в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 04:53 2019-04-24T05:26:52+03:00

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Сибиряк жалуется на появившуюся в Октябрьском районе незаконную свалку мусора, куда сбрасывают трупы животных и отходы.

— На участке дороги от улицы Выборной до Плющихинского жилмассива образовалась стихийная свалка. Люди выбрасывают как строительный мусор, так и бытовой. Складируют даже трупы животных, свозят КамАЗами шлак. Про состояние дороги тоже промолчу, — поделился возмущенный очевидец, приславший фото в группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, это далеко не первый случай, когда сибиряки сталкиваются со стихийными свалками в городе и за его пределами. Так в районе села Марусино в Новосибирской области вдоль дороги образовалась свалка мусора с останками мертвых животных.

Среди мусора можно найти и трупы животных.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU