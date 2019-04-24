2019-04-24T03:35:27+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 24 апреля будет жарко до плюс 15 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 24 апреля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет жара до плюс 15 градусов.Сегодня в городе будет жара до плюс 15 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в город придет по-настоящему теплая погода, днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, осадков не ожидается.

— В среду, 24 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 13-15 градусов, к ночи похолодает до 0- минус 2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 11-16 градусов, ночная около 0- минус 5 градусов, при облачности до плюс 5 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня малооблачную погоду с температурой до плюс 14 градусов днем и до плюс 6 градусов ночью. В последующие дни будет незначительное понижение температуры до плюс 9 градусов, в городе и по области возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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