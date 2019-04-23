«Ребенок успел попробовать»: сибирячке продали в магазине салат с тараканом

СЕГОДНЯ 21:14 2019-04-23T21:14:12+03:00

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Фото салата, где в качестве «ингридиентов» вместе с фунчозой оказался таракан, появилось в «Инстаграме» на странице revizor.nsk.

- Купила фунчозу и спаржу по 200 граммов. Дома выложила в общую тарелку и увидела таракана. А ведь эти салаты успел попробовать ребёнок, которому 2,5 года, - описала свои здлключения сибирячка.

Пользователей соцсетей эта история возмутила, и в комментариях они не стесняются в выражениях:

- После увиденного в этой группе, я стала каждый раз рассматривать то, что покупаю. В частности, сайру на наличие червяков. После такого и кушать не хочется, - пишут одни

- Работала раньше в общепите. После этого у меня вообще желание отбило питаться в таких местах, тем более покупать готовую продукцию, - соглашаются с ними другие.

- Неужели нельзя дома самим всё это приготовить? Зато будешь точно знать,что таких сюрпризов в виде останков тараканов точно в пище не будет, - советуют третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU