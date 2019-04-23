Более 500 000 человек установили мобильное приложение от «БКС Брокер»
Функционал карманного брокера для смартфона – дистанционное оформление брокерского счета, выгодный обмен валюты, биржевой тренер, наглядный анализ движения и доходности портфеля, служба поддержки, лента инвестиционных новостей с персональными настройками, сервис «Инвестидеи» с авторскими вариантами доходных портфелей.
По данным Московской биржи, ФГ БКС является одним из крупнейших брокеров по числу зарегистрированных клиентов и лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+. В апреле брокерская платформа «Мой Брокер» обновлена новыми опциями, такими, как stoploss и takeprofit, которые помогают завершить в автоматическом режиме сделку. «С помощью функции стоп-лосс пользователь отправляет поручение на продажу ценных бумаг в случаях, когда динамики цен на бирже становится неблагоприятной. Тэйк профит, напротив, отслеживает прибыль трейдера», – пояснил директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС» Николай Жмуренко.
ИСТОЧНИК KP.RU