Более 500 000 человек установили мобильное приложение от «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-23T18:02:42+03:00

Число пользователей онлайн платформы «Мой Брокер», предназначенной для покупки акций, облигаций и валюты на бирже, превысило 500 тысяч человек с момента презентации приложения в декабре 2015 года

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Функционал карманного брокера для смартфона – дистанционное оформление брокерского счета, выгодный обмен валюты, биржевой тренер, наглядный анализ движения и доходности портфеля, служба поддержки, лента инвестиционных новостей с персональными настройками, сервис «Инвестидеи» с авторскими вариантами доходных портфелей.

По данным Московской биржи, ФГ БКС является одним из крупнейших брокеров по числу зарегистрированных клиентов и лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+. В апреле брокерская платформа «Мой Брокер» обновлена новыми опциями, такими, как stoploss и takeprofit, которые помогают завершить в автоматическом режиме сделку. «С помощью функции стоп-лосс пользователь отправляет поручение на продажу ценных бумаг в случаях, когда динамики цен на бирже становится неблагоприятной. Тэйк профит, напротив, отслеживает прибыль трейдера», – пояснил директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС» Николай Жмуренко.

ИСТОЧНИК KP.RU