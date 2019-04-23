«Это не замок, а батут»: в мировом конкурсе победила фотография с ненастоящей принцессой

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-23T14:07:12+03:00

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Фотограф Марина Семехина поделилась хорошей новостью: ее работа пообедали в международном конкурсе арт-фотографий TRIERENBERG SUPER CIRCUIT.

— У меня золотая медаль крупнейшего в мире и очень престижного конкурса. Работа называется «Надувная принцесса», — рассказывает Марина.

Цвета, обработка, стиль фотокарточки очень яркие, фантазийные. При этом сама съемка проходила не в каком-то особенном месте. Все сделано в парке «Березовая роща», на заднем фоне цветной батут в виде замка.

— С этой съемки у меня всего две готовые работы, потому что условия были ужасные. Очень жесткое и яркое солнце, модель была похожа на зеленого человечка из-за отсвета травы. В общем, исходник еще тот! — вспоминает фотограф.

В результате снимок взял первое место из множества номинаций. Денег за победу не дадут, но здесь главное престиж. Снимки сибирячки попадут в каталог конкурса и на выставку в Австрии. Марину пригласили на вручение медалей, только она вряд ли туда поедет, так как билеты на самолет организаторы не оплатят.

ИСТОЧНИК KP.RU