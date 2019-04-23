За год в Новосибирской области из аварийного жилья расселят 700 человек

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-23T11:37:30+03:00

В этом году в Новосибирской области расселят 28 аварийных домов. Фото: nso.ru

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Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание по вопросу реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Программа рассчитана на 2019-2025 годы. Встреча состоялась в Новосибирске у аварийного дома №132 по улице Никитина.

В программе переселения появились новшества. В ближайшую неделю жителям аварийных домов разъяснят подробности. По новым правилам возможно получить деньги за старую квартиру и самостоятельно принимать решение о приобретении нового жилья.

Как сообщают в региональном правительстве, к 2025 году полностью расселят жителей аварийных домов в границах улиц Никитина, Автогенная и Панфиловцев.

— Темпы для старта серьезные: осталось полгода, и за это время нужно выполнить большой объем работы, а со следующего года выйти на двукратное увеличение скорости, — заявил губернатор.

Андрей Травников также подчеркнул, что за шесть лет действия программы новое жилье получат 7 тысяч жителей. В Фонде содействия реформированию ЖКХ подписано соглашение о предоставлении средств на реализацию программы в этом году. Это чуть более 500 миллионов рублей. Всего программа предусматривает финансирование более 4 млрд рублей.

Задачу ускорить процесс расселения из ветхих домов поставил президент на заседании Госсовета. Это направление является одним из приоритетов в новом национальном проекте «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU