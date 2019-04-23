Шерсть летит во все стороны: рыжая звезда «Инстаграма» меняет шубку, веселя поклонников
Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, которая воспитывает белку Соню, рассказала, что у Сони началась линька. Причем в этот раз, по словам хозяйки белочки, Соня более активна во время смены шубки.
— Линька у Сони идет полным ходом. Гладишь белку, а шерсть летит во все стороны. Хотя сама Соня шерсти немного разбрасывает, по дому ее чуть-чуть, не больше, чем от кошек, если лезут, — рассказала «КП» — Новосибирск хозяйка Сони.
Она отметила, что линька у белок происходит два раза в год, весной и осенью.
— Сейчас Соня переодевается с зимней, белой шубы в рыжую. В этом году процесс начался рано — в апреле, хотя в прошлом году она начала линять только в мае. Да и в прошлом году во время линьки она более ручная была, спокойная, ей нравилось, когда ее держат на руках и гладят, даже засыпала от этого на руках. А в этом году у нее этот период (линьки) настолько быстро проходит, и она сама сейчас более активная, на руках особо сидеть не хочет, только в висячем состоянии еще может сохранять терпение, как на видео, — поделилась Елена, добавив, что особых проблем они от Сониного переодевания не ощущают.
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки даже есть своя страничка в «Инстаграме» и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 7 тысяч подписчиков.
Белка Соня меняет шубку.
ИСТОЧНИК KP.RU