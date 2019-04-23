2019-04-23T10:09:53+03:00
Общество

Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта

Участники катались на креслах, кидали бумажки в корзину и гоняли мяч, не вставая с мест
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Офисные работники сбивали головами пустые бутыли. ФОТО: Олег Обухов, vk.com/officesportОфисные работники сбивали головами пустые бутыли. ФОТО: Олег Обухов, vk.com/officesport
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В Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта. Их (видов), оказывается, много - хоть олимпиаду устраивай. Сотрудники соревновались в баскетболе, кидая скомканные бумажки в корзины, устраивали гонки на офисных креслах. А еще сотрудники сбивали своими же коллегами пустые бутыли от кулеров. Выполняя роль снарядов, игроки садились на скейтборды, и, получив разгон от своих товарищей, головами сбивали «кегли».

Участвовали серьезные компании – дистрибьюторы, курьеры, банкиры. По мнению организаторов, такие соревнования – хороший тимбилдинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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