Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-23T10:09:53+03:00

Участники катались на креслах, кидали бумажки в корзину и гоняли мяч, не вставая с мест

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В Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта. Их (видов), оказывается, много - хоть олимпиаду устраивай. Сотрудники соревновались в баскетболе, кидая скомканные бумажки в корзины, устраивали гонки на офисных креслах. А еще сотрудники сбивали своими же коллегами пустые бутыли от кулеров. Выполняя роль снарядов, игроки садились на скейтборды, и, получив разгон от своих товарищей, головами сбивали «кегли».

Участвовали серьезные компании – дистрибьюторы, курьеры, банкиры. По мнению организаторов, такие соревнования – хороший тимбилдинг.

ИСТОЧНИК KP.RU