Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-23T10:26:58+03:00

Следователи разбираются в хищении 5 миллионов рублей при строительстве канализационного коллектора в Бердске

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Следственным отделом по городу Бердск возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «РОССТРОЙ» и 57-летнего исполняющего обязанности директора МКУ «УКС». Они обвиняются по статье — ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности со значительным ущербом.

— Следствию стало известно, что в 2017-2018 годы генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 миллионов рублей. Они «наварились» на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в Бердске, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, сегодня, в управлении капитального строительства Бердска прошли обыски. По материалам оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что сейчас оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU