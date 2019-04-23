Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника
Следственным отделом по городу Бердск возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «РОССТРОЙ» и 57-летнего исполняющего обязанности директора МКУ «УКС». Они обвиняются по статье — ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в сфере предпринимательской деятельности со значительным ущербом.
— Следствию стало известно, что в 2017-2018 годы генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 миллионов рублей. Они «наварились» на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в Бердске, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, сегодня, в управлении капитального строительства Бердска прошли обыски. По материалам оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело.
В ведомстве отметили, что сейчас оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU