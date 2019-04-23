Сильно спешил: новосибирец не заметил стеклянную дверь кафе и разбил ее

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-23T08:40:26+03:00

Сам парень утверждает, что он только прикоснулся к стеклу носом, а в двери уже была трещина

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Новосибирца перед началом рабочего дня взбодрил не вкусный напиток, а стеклянная дверь кофейни. Само заведение, где произошло ЧП, расположено на первом этаже «Бизнес-центра на Советской, 64».

- Я быстро забежал взять парочку кофе. Был в солнцезащитных очках. Дверь кафе была закрыта: не сразу заметил, но я даже не ударился, а прикоснулся носом: стекло и осыпалось, - рассказывает мужчина.

Сам сибиряк никак не пострадал: отделался лёгким шоком. И уверяет, что дверное стекло, точнее то, что от него осталось, не выглядело хрупким.

- Видимо, уже была трещина, - предположили в толпе офисных сотрудников, столпившихся вокруг.

- Надо уже табличку разместить на двери, - сетуют работники кафе. – Это уже не первый случай. Тут недавно девушка худенькая бежала и также носом снесла стекло.

Кто будет возмещать ущерб, пока неизвестно: этот вопрос еще предстоит решить.

Виновник ЧП уверяет, что на двери была трещина. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU