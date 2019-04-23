Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден
Пропавшего со вчерашнего дня подростка нашли сегодня утром, 23 апреля
Подростка нашли сегодня утром. Фото: "Маяк".
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Сейчас полицейские выясняют подробности обстоятельств, почему и куда пропал школьник.
— Найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске! — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк».
Напомним, вчера, около 16:00 он вышел из дома по улице Героев Революции в Первомайском районе и домой так и не вернулся. Волонтеры организовали срочные поиски пропавшего школьника.
— Его нашли сегодня утром, это все, что пока известно. С тем, где он был сейчас разбираются органы дознания и комиссия по делам несовершеннолетних, — добавил руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.
ИСТОЧНИК KP.RU