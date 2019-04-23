Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-23T06:21:28+03:00

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Сейчас полицейские выясняют подробности обстоятельств, почему и куда пропал школьник.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто помогал в поиске! — говорится в сообщении поискового отряда «Маяк».

Напомним, вчера, около 16:00 он вышел из дома по улице Героев Революции в Первомайском районе и домой так и не вернулся. Волонтеры организовали срочные поиски пропавшего школьника.

— Его нашли сегодня утром, это все, что пока известно. С тем, где он был сейчас разбираются органы дознания и комиссия по делам несовершеннолетних, — добавил руководитель отряда «Маяк» Павел Злобин.

ИСТОЧНИК KP.RU