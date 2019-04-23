2019-04-23T03:24:47+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 23 апреля будет жарко

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 23 апреля
Надежда ЯРКОВА
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сегодня в городе будет жарко, осадков не ожидается.сегодня в городе будет жарко, осадков не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет жарко: днем воздух прогреется до максимальных плюс 12 градусов, осадков не ожидается.

— Во вторник, 23 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 10-12 градусов, к ночи похолодает до минус 2-4 градусов, в пригороде до минус 7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По Новосибирской области также будет переменная облачность, осадков не ожидается, дневная температура ожидается в пределах плюс 10-15 градусов, ночная около минус 4- плюс 1 градусов, местами до минус 9 градусов. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой до плюс 12 градусов днем и до плюс 1 градусов ночью. Такая теплая погода сохранится в течение всей следующей недели, лишь в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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