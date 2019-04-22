Проснулись и ползут: оголодавшие клещи закусали новосибирцев

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-22T12:20:07+03:00

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В Новосибирской области уже в этом году по поводу присасывания клещей в больницы обратились 175 человек. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

— С 12 по 18 апреля 2019 года в области зарегистрировано 175 обращений с укусом клеща, из них 75 — дети. При этом количество укусов клещей в Новосибирской области выросло. Для сравнения, за этот же период 2018 года было зафиксировано 44 случая, — отметили в ведомстве.

Добавим, по данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году клещевым энцефалитом заразились 99 сибиряков, а клещевым боррелиозом — 165 человек. Всего от укусов клещей в 2018 году пострадали 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU