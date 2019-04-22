Минздрав проверит больницу, где умер пострадавший в ДТП сибиряк

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-22T08:52:01+03:00

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После публикации о скончавшемся в Болотнинской больнице мужчине министерство здравоохранения организовало проверку клиники.

— Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов распорядился немедленно направить в Болотнинскую Центральную районную больницу главного хирурга Новосибирской области и главного врача «Государственной Новосибирской областной клинической больницы» Анатолия Юданова. Специалист проведет экспертную оценку действий врачей во время хирургического вмешательства, изучит историю болезни пациента, после чего будут сделаны соответствующие выводы, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина попал в ЦРБ Болотного после аварии на трассе, но, как уверяет его мама, из-за несвоевременной и не квалифицированной помощи, через несколько дней скончался. Его мать винит в смерти халатность и бездействие врачей, требуя о возбуждении уголовного дела и наказании виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU