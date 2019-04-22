Погода на день в Новосибирске: 22 апреля будет плюс 10 градусов

СЕГОДНЯ 03:32 2019-04-22T03:32:04+03:00

Сегодня в городе будет солнечная и теплая погода. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе воздух прогреется до плюс 10 градусов, по области будет еще теплее — до плюс 12 градусов и без осадков.

— В понедельник, 22 апреля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 8-10 градусов, к ночи похолодает до минус минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По Новосибирской области также будет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем без осадков. Дневная температура будет в пределах плюс 7-12 градусов, ночная будет около 0 — минус 5 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам сегодня обещают ясную погоду с температурой до плюс 9 градусов днем и до минус 2 градусов ночью. В течение всей последующей недели погода будет радовать новосибирцев своим теплом, местами на неделе возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU