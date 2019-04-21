2019-04-21T11:47:24+03:00
Происшествия

В Новосибирске внедорожник сбил женщину рядом с остановкой

ДТП произошло на улице Авиастроителей
Татьяна СОЛОВОВА
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Внедорожник сбил сибирячку у остановки «Поликлиника».Внедорожник сбил сибирячку у остановки «Поликлиника».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В воскресенье, 21 апреля, страшная авария случилась в Дзержинском районе Новосибирска: у остановки «Поликлиника» на улице Авиастроителей женщина погибла под колёсами внедорожника.

- За рулём UAZ Patriot, сбившем женщину, был мужчина, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – По словам очевидцев, тормозной путь автомобиля составлял 20-25 метров.

Сейчас на месте аварии работает полиция, а пользователи соцсетей обсуждают произошедшее в комментариях:

- Если тормозной путь составил 25 метров, скорость была примерно 80-90 км/ч. А водитель в городе максимум может ехать со скоростью 70 км/ч. И когда он видит остановившийся трамвай, должен сбавить скорость и смотреть внимательно, открылись ли двери. В данном случае виноват водитель, - считают одни.

- Женщина перебегала дорогу к трамваю на красный свет, - дополняют картину произошедшего другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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