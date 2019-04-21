Сами открыли дверь вору: в Новосибирске жулик ограбил выставку о Николае II

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-21T09:09:00+03:00

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Видео с ограблением мультимедийной выставки о Николае II появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре видно, как жулик в 11.05 заходит в Дом офицеров, прикинувшись посетителем, делает вид, что говорит по телефону, а потом ворует ноутбук и уходит с ним.

- Мы тогда только пришли, начали запускать зрителей. Получается, мы сами этому жулику дверь открыли, - рассказывает Андрей Крупин, один из организаторов выставки. - Этот парень прятался за молодой парой, а когда мы ушли во второй зал, украл ноутбук в жёлтом пакете с изображением двуглавогo орла.

Но организаторы выставки больше переживают не из-за пропажи техники, а из-за файлов, которые хранились на ноутбуке.

- Там были исходники файлов фильма о Царской семье и архивные фото об истории образования Новосибирска, - перечисляют организаторы выставки список пропавших кадров. - Чтобы собрать их, потребовалось несколько лет. Восстановить утерянные кадры можно, но это потребует времени.

Сама же выставка, несмотря на ЧП, продолжает свою работу. А полицейские начали поиски вора по фотороботу, составленному очевидцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704429" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске жулик ограбил выставку о Николае II.

ИСТОЧНИК KP.RU