Сами открыли дверь вору: в Новосибирске жулик ограбил выставку о Николае II
Видео с ограблением мультимедийной выставки о Николае II появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре видно, как жулик в 11.05 заходит в Дом офицеров, прикинувшись посетителем, делает вид, что говорит по телефону, а потом ворует ноутбук и уходит с ним.
- Мы тогда только пришли, начали запускать зрителей. Получается, мы сами этому жулику дверь открыли, - рассказывает Андрей Крупин, один из организаторов выставки. - Этот парень прятался за молодой парой, а когда мы ушли во второй зал, украл ноутбук в жёлтом пакете с изображением двуглавогo орла.
Но организаторы выставки больше переживают не из-за пропажи техники, а из-за файлов, которые хранились на ноутбуке.
- Там были исходники файлов фильма о Царской семье и архивные фото об истории образования Новосибирска, - перечисляют организаторы выставки список пропавших кадров. - Чтобы собрать их, потребовалось несколько лет. Восстановить утерянные кадры можно, но это потребует времени.
Сама же выставка, несмотря на ЧП, продолжает свою работу. А полицейские начали поиски вора по фотороботу, составленному очевидцами.
В Новосибирске жулик ограбил выставку о Николае II.
ИСТОЧНИК KP.RU