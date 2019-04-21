2019-04-21T08:11:39+03:00
Общество

«Это мой способ что-то сделать для Нотр-Дам де Пари»: французский художник нарисовал собор Парижской Богоматери в огне

О национальной трагедии Жан-Марк узнал, находясь в Новосибирске. Под впечатлением он изобразил горящий Notre-Dame de Paris
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Горящий собор художник нарисовал под впечатлением от трагедии во Франции. Фото: Жан-Марк ЛАЖЕ.Горящий собор художник нарисовал под впечатлением от трагедии во Франции. Фото: Жан-Марк ЛАЖЕ.
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Французский художник Жан-Марк Лаже нарисовал полыхающий в огне собор Парижской Богоматери. Европеец давно живет в Новосибирске, и о трагедии узнал глубокой ночью, когда его земляки стекались к зданию, оплакивая его.

- Я решил сделать небольшой рисунок черной ручкой. Это тот самый момент, когда огонь начал разрушать Нотр-Дам. Это мой способ что-то сделать для великого памятника Франции, - прокомментировал Жан-Марк «КП»-Новосибирск».

Напомним, пожар в Notre-Dame de Paris произошел вечером 15 апреля. Пламя оказалось настолько сильным, что практически уничтожило архитектурный памятник. Обошлось без жертв, но на восстановление самого собора потребуется пять лет. Так заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Причины пожара выясняет следствие. Возможно, возгорание было случайным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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