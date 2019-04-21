2019-04-21T09:09:54+03:00
Происшествия

Новосибирские полицейские поймали жулика, воровавшего велосипеды

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Полицейские поймали жулика после третьей кражи.Полицейские поймали жулика после третьей кражи.Фото: Влад КОМЯКОВ
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История эта началась в феврале: именно тогда к полицейским начали обращаться новосибирцы, у которых украли велосипеды.

- 12 февраля у дома по улице Романова злоумышленник украл велосипед стоимостью 25 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - А 16 марта житель дома по улице Семьи Шамшиных сообщил о пропаже из подъезда велосипеда стоимостью 75 тысяч рублей.

На этом жулик не остановился: 27 марта он своровал велосипед стоимостью 26 тысяч рублей, который находился на лестничной площадке дома по улице Ольги Жилиной.

Вскоре полицейским удалось вычислить злоумышленника: ум оказался 30-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу.

- Сейчас мужчина находится под стражей: проверяется его причастность к другим преступлением, - продолжают в ведомстве.

Полицейские уже предъявили жулику обвинения по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»): ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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