Новосибирские полицейские поймали жулика, воровавшего велосипеды
История эта началась в феврале: именно тогда к полицейским начали обращаться новосибирцы, у которых украли велосипеды.
- 12 февраля у дома по улице Романова злоумышленник украл велосипед стоимостью 25 тысяч рублей, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - А 16 марта житель дома по улице Семьи Шамшиных сообщил о пропаже из подъезда велосипеда стоимостью 75 тысяч рублей.
На этом жулик не остановился: 27 марта он своровал велосипед стоимостью 26 тысяч рублей, который находился на лестничной площадке дома по улице Ольги Жилиной.
Вскоре полицейским удалось вычислить злоумышленника: ум оказался 30-летний житель Октябрьского района, ранее судимый за кражу.
- Сейчас мужчина находится под стражей: проверяется его причастность к другим преступлением, - продолжают в ведомстве.
Полицейские уже предъявили жулику обвинения по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»): ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU