«Хорошие колхозницы»: сибирячка повеселила «Инстаграм» танцем в «змеиных» лосинах
Новосибирская танцовщица Полина Дубкова переехала в Москву год назад, и сейчас учит столичных девушек танцевать тверк. А заодно сибирячка снимает вместе со своими воспитанницами видео, благодаря которым стала настоящей звездой «Инстаграма».
Для своего нового ролика девушки выбрали необычный образ: «змеиные» лосины и футболки. И если к самому танцу у подписчиков Полины вопросов не было, то вот наряды сибирячки и ее учениц вызвали споры в соцсетях.
- Танец – огонь, и лосины тоже! Я себе такие же приобрела, увидев этот танец впервые, - пишут одни.
- Змейки! Ничего лучше я не видел. Это реально топ, - восхищаются вторые.
- Хорошие колхозницы, - с юмором намекают на не самый лучший выбор наряда третьи.
- Лосины некрасивые, а танец отличный, - соглашаются с ними четвертые.
Сибирячка повеселила «Инстаграм» танцем в «змеиных» лосинах.
ИСТОЧНИК KP.RU