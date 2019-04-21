2019-04-21T07:29:11+03:00
Общество

«Хорошие колхозницы»: сибирячка повеселила «Инстаграм» танцем в «змеиных» лосинах

Видео Полины Дубковой уже набрало более 172 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
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Образ девушек вызвал споры в соцсетях. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/.Образ девушек вызвал споры в соцсетях. Фото: https://www.instagram.com/dubkovapo/.
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Новосибирская танцовщица Полина Дубкова переехала в Москву год назад, и сейчас учит столичных девушек танцевать тверк. А заодно сибирячка снимает вместе со своими воспитанницами видео, благодаря которым стала настоящей звездой «Инстаграма».

Для своего нового ролика девушки выбрали необычный образ: «змеиные» лосины и футболки. И если к самому танцу у подписчиков Полины вопросов не было, то вот наряды сибирячки и ее учениц вызвали споры в соцсетях.

- Танец – огонь, и лосины тоже! Я себе такие же приобрела, увидев этот танец впервые, - пишут одни.

- Змейки! Ничего лучше я не видел. Это реально топ, - восхищаются вторые.

- Хорошие колхозницы, - с юмором намекают на не самый лучший выбор наряда третьи.

- Лосины некрасивые, а танец отличный, - соглашаются с ними четвертые.

Сибирячка повеселила «Инстаграм» танцем в «змеиных» лосинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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