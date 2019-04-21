Погода на день в Новосибирске: 21 апреля будет плюс 6 градусов

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-21T05:27:41+03:00

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В воскресенье, 21 апреля, погода не особо порадует новосибирцев: хоть и будет относительно тепло, но к обеду, по прогнозам метеорологов, возможен дождь.

- Днем воздух по области прогреется до плюс 6 - плюс 11 градусов (непосредственно в Новосибирске - до плюс 6 - плюс 8 градусов), ночью похолодает до 0 - минус 5 градусов (в некоторых районах - до минус 11 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, в нескольких районах возможен мокрый снег.

На «Яндексе» прогноз менее оптимистичный: по данным портала, днем будет плюс 5 градусов, а ночью похолодает до минус 5 градусов. На «Гисметео» прогноз примерно такой же: дождь и плюс 5 градусов днем, и минус 2 градуса ночью.

Зато в понедельник новосибирцев ждет отличная погода: никаких дождей, воздух прогреется до плюс 9 - плюс 11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU