До мурашек: фото кота, спасенного из горящего дома, растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-20T17:00:10+03:00

Спасенного из горящего дома котика после передали в руки хозяев

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В СНТ Угольщик в Новосибирске горел дом, из которого пожарный на руках вынес котика. Трогательное фото спасенного кота не сможет оставить равнодушным никого.

— Горел дом в садовом обществе, я подъехал к концу пожара, когда уже крышу потушили. Огнеборец ПЧ-4 Илья Александров из дома вытащил чудом выжившего кота. Он его пошел отдавать хозяевам, которые также были на месте пожара, — рассказал «КП» — Новосибирск» фотограф Виктор Боровских.

Он добавил, что откачивать кота не пришлось, животное было в сознании.

— Он конечно вяленький немного был, но обошлось все, — отметил фотограф.

Фото пожарного, вынесшего из сгоревшего дома на руках котика, взволновало и растрогало новосибирцев:

— Бедный котан, — сочувствует один.

— Какой крутой кадр! — восхищается второй.

— Восторг и шок, — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU