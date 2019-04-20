До мурашек: фото кота, спасенного из горящего дома, растрогало соцсети
В СНТ Угольщик в Новосибирске горел дом, из которого пожарный на руках вынес котика. Трогательное фото спасенного кота не сможет оставить равнодушным никого.
— Горел дом в садовом обществе, я подъехал к концу пожара, когда уже крышу потушили. Огнеборец ПЧ-4 Илья Александров из дома вытащил чудом выжившего кота. Он его пошел отдавать хозяевам, которые также были на месте пожара, — рассказал «КП» — Новосибирск» фотограф Виктор Боровских.
Он добавил, что откачивать кота не пришлось, животное было в сознании.
— Он конечно вяленький немного был, но обошлось все, — отметил фотограф.
Фото пожарного, вынесшего из сгоревшего дома на руках котика, взволновало и растрогало новосибирцев:
— Бедный котан, — сочувствует один.
— Какой крутой кадр! — восхищается второй.
— Восторг и шок, — добавляет третий.
ИСТОЧНИК KP.RU