«Это завораживает»: новосибирцу удалось сделать необычное фото галактики, похожей на водоворот

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-20T16:17:58+03:00

Галактика, снятая в черно-белом цвете, оправдывает свое название и смотрится как воронка водоворота

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков поделился сделанным фото галактики Водоворот.

— Галактика М51 «Водоворот» в созвездии Гончие псы. Пока без цвета, меняю оптический тракт телескопа, не успел сделать смену фильтров. Экспозиции по 100 сек, в сумме 52 минуты, — рассказал на своей странице в «Инстаграме» новосибирский астрофотограф Алексей Поляков.

M 51 — галактика в созвездии Гончие Псы, которая находится на расстоянии 23 млн световых лет от Земли. Диаметр галактики составляет около 100 тысяч световых лет.

На пользователей соцсетей фото галактики также произвело сильные впечатления, которыми они и делятся в комментариях:

— Вау!!! Это завораживает, — пишет один.

— Бомбезно у вас аппарат снимает все-таки, — с завистью отмечает другой.

ИСТОЧНИК KP.RU