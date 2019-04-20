«Никто его не бил»: полицейские прокомментировали историю новосибирца со сломанной ногой

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-20T16:12:04+03:00

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Новосибирские правоохранители ответили на претензии парня со сломанной ногой, который обвинил полицейского в избиении. Напомним, новосибирец с переломом и огромной ссадиной на голове находится в больнице №34, а обо всех своих претензиях написал в соцсетях.

Полицейские сейчас проводят проверку по этому делу, и оказалось, что в истории, которую преподнес свои подписчикам сибиряк, не все так однозначно.

- Полицейские, прибывшие на место происшествия (дом на улице Степной – прим.авт.), опросили очевидцев случившегося, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Причастность к данному происшествию сотрудника органов внутренних дел не подтверждается.

По одной из версий, пьяный парень решил объясниться со своей бывшей сожительницей. А когда увидел, что в ее квартире находятся двое парней, решил убежать. Но споткнулся, крайне неудачно упал и сломал ногу.

ИСТОЧНИК KP.RU