2019-04-20T15:04:33+03:00
Общество

Срочные поиски: мужчина заблудился в лесу под Новосибирском

Волонтеры собираются на поиски пропавшего в Искитимском районе Евгения Королева
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина заблудился в лесу под Новосибирском. Фото: "Лиза Алерт".Мужчина заблудился в лесу под Новосибирском. Фото: "Лиза Алерт".
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19 апреля 37-летний Евгений Королев заблудился в лесу между деревней Татчиха Сузунского района и селом Завьялово Искитимского района Новосибирской области.

— Приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные, с проседью. Был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную шапку, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сейчас добровольцы собираются возле трассы Р-256 «Чуйский тракт». Всем, кто участвует в поиске просят взять с собой фонари, сменную обувь и сменные носки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Королева, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Добровольцы собираются на поиски пропавшего со вчерашнего дня мужчины. Фото: "Лиза Алерт".

Добровольцы собираются на поиски пропавшего со вчерашнего дня мужчины. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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