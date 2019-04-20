«Контролируй ноги своего ребенка»: таксист выгнал из машины сибирячку с 3-летним сыном-инвалидом

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-20T14:50:46+03:00

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В Новосибирске водитель такси обругал женщину с трехлетним ребенком, у которого ДЦП, и ей пришлось выйти из машины, не доехав до дома.

— Все началось как обычно: после стационара я вызвала такси, мы с сыном оделись и пошли к машине. Водитель угрюмый толстячек-хомячек, мы поздоровались, он даже не отреагировал. Детского кресла в машине не было, потому что при заказе с детским креслом цена в два раза дороже. А я в день по несколько раз пользуюсь услугами такси, естественно стараюсь сэкономить. Сели, проехав 5 минут до Кропоткинских бань, от движения машины, ножки сына иногда задевали панель, и водитель начал делать мне замечание — контролируй ноги своего ребенка. Говорю, у него ноги не гнуться, разувать его я не собираюсь, если он что-то и замарает, у меня всегда с собой влажные салфетки, вытру за своим ребенком, на что водитель начал на меня орать, — поделилась своей историей в «Инстаграме» сибирячка Наталья Сизова.

Она добавила, что после короткой перепалки с водителем, она вышла с ребенком из машины, не доехав до места.

— Вышла, вызвала следующую машину, держу сына на руках, а сама реву. Давно я себя такой беззащитной не чувствовала. Я реально не могла защитить своего малыша от нападок вот такого неадеквата. Позвонила руководству, они извинились, сказали, что пожурят водителя..... Так вот бывает, — написала расстроенная сибирячка.

Наталья отметила, что раньше могла и на матах оттаскать такого чудо-таксиста, а сейчас, с ребенком на руках не может.

— Боюсь напугать ребенка, пример ненормальной мамаши показать. Но вежливой и проглатывающей обиды тоже не могу быть, вот и реву от бессилия. А таким, как водитель, хочется пожелать в первую очередь, оставаться человеком и быть терпимее к другим, — добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU