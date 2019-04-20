«Закрываете окна и двери»: дорожник устроил пыльную бурю на жилмассиве в Октябрьском районе
В городе продолжается борьба с дорожной пылью, в которой дорожники пока явно проигрывают.
— Вот так пытаются создать видимость очистки дорог от пыли на Плющихинском жилмассиве. Рекомендую всем поскорее снять постиранное белье с балконов и захлопнуть окна и двери поплотнее, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
На видео видно, как спецтехника, вместо очистки, подняла столб пыли на дороге, в котором ее стало просто не видно. Проезжавших рядом водителей машин также скрыло в облаке пыли.
Напомним, на днях из-за пыли, которую подняла уборочная машина на Бугринском мосту, несколько иномарок попало в ДТП.
Уборка пыли на Плющихинском жилмассиве..
ИСТОЧНИК KP.RU