«Закрываете окна и двери»: дорожник устроил пыльную бурю на жилмассиве в Октябрьском районе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-20T13:00:16+03:00

Дорожная техника подняла пыль, окутав всю дорогу и проезжающие мимо машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В городе продолжается борьба с дорожной пылью, в которой дорожники пока явно проигрывают.

— Вот так пытаются создать видимость очистки дорог от пыли на Плющихинском жилмассиве. Рекомендую всем поскорее снять постиранное белье с балконов и захлопнуть окна и двери поплотнее, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

На видео видно, как спецтехника, вместо очистки, подняла столб пыли на дороге, в котором ее стало просто не видно. Проезжавших рядом водителей машин также скрыло в облаке пыли.

Напомним, на днях из-за пыли, которую подняла уборочная машина на Бугринском мосту, несколько иномарок попало в ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704350" frameborder="0"></iframe> Уборка пыли на Плющихинском жилмассиве..

ИСТОЧНИК KP.RU