2019-04-20T12:02:58+03:00
Общество

Перегнули палку: коллекторы заплатят 75 тысяч рублей за звонок сестре должницы

Женщина пожаловалась приставам на то, что коллекторы позвонили ее родственнице
Надежда ЯРКОВА
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Коллекторы позвонили сестре должницы и теперь заплатят за это денежный штраф.Коллекторы позвонили сестре должницы и теперь заплатят за это денежный штраф.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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«Коллекторскому агентству» теперь придется заплатить штраф в 75 тысяч рублей за телефонный звонок родственнице должницы.

— Приставам поступило обращение от женщины. Она пожаловалась, что сотрудники организации «Сибирь консалтинг групп», занимающейся взысканием просроченной задолженности, позвонили ее сестре и сообщили ей информацию о наличии и сумме долга женщины, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Приставы составили протокол об административном правонарушении, который был рассмотрен в Арбитражном суде Новосибирской области. В результате суд привлек коллекторское агентство к административной ответственности и назначил наказание — штраф в 75 тысяч рублей.

Приставы отметили, что с начала 2019 года за подобные нарушения при осуществлении возврата просроченной задолженности, юридическое лицо 18 раз привлекалось к административной ответственности. Сумма штрафов составила около 1,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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