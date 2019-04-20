Перегнули палку: коллекторы заплатят 75 тысяч рублей за звонок сестре должницы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-20T12:02:58+03:00

Коллекторы позвонили сестре должницы и теперь заплатят за это денежный штраф. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Женщина пожаловалась приставам на то, что коллекторы позвонили ее родственнице

Изменить размер текста: A A

«Коллекторскому агентству» теперь придется заплатить штраф в 75 тысяч рублей за телефонный звонок родственнице должницы.

— Приставам поступило обращение от женщины. Она пожаловалась, что сотрудники организации «Сибирь консалтинг групп», занимающейся взысканием просроченной задолженности, позвонили ее сестре и сообщили ей информацию о наличии и сумме долга женщины, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Приставы составили протокол об административном правонарушении, который был рассмотрен в Арбитражном суде Новосибирской области. В результате суд привлек коллекторское агентство к административной ответственности и назначил наказание — штраф в 75 тысяч рублей.

Приставы отметили, что с начала 2019 года за подобные нарушения при осуществлении возврата просроченной задолженности, юридическое лицо 18 раз привлекалось к административной ответственности. Сумма штрафов составила около 1,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU