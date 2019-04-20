2019-04-20T09:57:44+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами вышел на субботник

Глава региона напомнил, что территория Сквера Славы должна быть отреставрирована к юбилею Победы
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников сам голосовал за реставрацию Сквера Славы. Фото: nso.ruАндрей Травников сам голосовал за реставрацию Сквера Славы. Фото: nso.ru
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Андрей Травников принял участие в уборке города, вместе с горожанами и коллегами он привел в порядок Сквер Славы. Губернатор подчеркнул, что территорию необходимо подготовить к празднованию 9 Мая, ведь сквер — одна из центральных площадок в этот день. Также ко Дню победы подготовят все мемориальные комплексы, воинские захоронения области.

Также глава региона напомнил, что Сквер Славы будет отреставрирован к 75-ой годовщине Великой Победы:

— Когда 18 марта 2018 года был конкурс по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, я лично голосовал за этот объект — Сквер и Монумент Славы. В следующем году мы будем отмечать 75-ую годовщину Великой Победы. К этому юбилею Монумент должен быть безупречно отреставрирован и обновлен.

Комплексное благоустройство сквера проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Деньги выделят на условиях софинансирования. Транш из федерального бюджета составит 103,7 миллиона рублей, правительство области выделит 108 миллионов, город — 5,4 миллиона рублей. Проект по благоустройству уже готов, реставрация начнется в 2019 году, завершится в 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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