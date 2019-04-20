Субботник в Новосибирске: мэр убирал Сквер Славы

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-20T07:59:56+03:00

Анатолий Локоть пообещал, что уже через год этот сквер отреставрируют

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В субботу, 20 апреля, сотни новосибирцев с самого утра вооружились граблями, мешками и лопатами и отправились наводить порядок в парках и собственных дворах. Присоединился к общегородскому субботнику и мэр Анатолий Локоть. Как оказалось, для Анатолия Евгеньевича это место - одно из самых любимых в городе.

- Моя родная школа находится совсем рядом, и я помню, как мы классом в сквере убирались, - поделился глава города. - А еще мы здесь вместе с моей будущей женой вместе на вахте стояли.

Скверу, с которым у многих новосибирцев связаны теплые воспоминания, власти города и области приготовили замечательный подарок.

- Мы будем реконструировать этот сквер: все работы планируем закончить в следующем году, к 75-ой годовщине Победы, - пообещал Анатолий Евгеньевич. - Сегодня мы проведем небольшое совещание, чтобы понять, какие работы нам предстоят.

К субботнику присоединились сотни горожан.Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Фото: Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU