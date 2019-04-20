Хищники против папарацци: ревнивый волк-отец не подпускал сибиряков к клетке с маленькими волчатами
Красные волки в новосибирском зоопарке оказались очень ревнивыми и бдительными родителями, а потому всячески оберегают своих детей даже от внимания посетителей.
— Видео с волчатами трудно было снять. Детеныши не сидят на месте, бегают, пищат, а родители отгоняют посетителей от сетки, — рассказала «КП» снявшая видео Анна Новикова, посетительница зоопарка.
Родители очень ревностно относятся к своим детям. Фото: Анна Новикова.
Малыши очень активные, на месте не сидят и постоянно находятся в движении. Родители, в свою очередь, ревностно следят за каждым шагом своего потомства.
— Когда я пыталась снять детенышей поближе, волк прыгал на сетку, всячески отгонял, чтобы не подходила, — отметила сибирячка, добавив, что ей, несмотря на сопротивление хищника, все же удалось слелать не только видео, но и несколько фото малышей.
Ревнивые родители - волки и волчата в зоопарке..
ИСТОЧНИК KP.RU