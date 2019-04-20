Хищники против папарацци: ревнивый волк-отец не подпускал сибиряков к клетке с маленькими волчатами

СЕГОДНЯ 07:44 2019-04-20T07:45:49+03:00

Волчата очень активные и редко сидят на месте. Фото: Анна Новикова.

В зоопарке не так давно случилось очередное прибавление, в этот раз у хищников — красных волков

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Красные волки в новосибирском зоопарке оказались очень ревнивыми и бдительными родителями, а потому всячески оберегают своих детей даже от внимания посетителей.

— Видео с волчатами трудно было снять. Детеныши не сидят на месте, бегают, пищат, а родители отгоняют посетителей от сетки, — рассказала «КП» снявшая видео Анна Новикова, посетительница зоопарка.

Родители очень ревностно относятся к своим детям. Фото: Анна Новикова.

Малыши очень активные, на месте не сидят и постоянно находятся в движении. Родители, в свою очередь, ревностно следят за каждым шагом своего потомства.

— Когда я пыталась снять детенышей поближе, волк прыгал на сетку, всячески отгонял, чтобы не подходила, — отметила сибирячка, добавив, что ей, несмотря на сопротивление хищника, все же удалось слелать не только видео, но и несколько фото малышей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704324" frameborder="0"></iframe> Ревнивые родители - волки и волчата в зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU