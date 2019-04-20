Погода на день в Новосибирске: 20 апреля будет плюс 7 градусов

СЕГОДНЯ 06:07 2019-04-20T06:07:20+03:00

субботний день обещает быть теплым и без осадков. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет до плюс 7 градусов, осадков не ожидается, на дорогах будет скользко.

— В субботу, 20 апреля в Новосибирске ожидается погода без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура днем составит плюс 5-7 градусов, к ночи похолодает до минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди, на дорогах местами гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 5-10 градусов, ночная около минус 2-7 градусов, при прояснениях до минус 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой днем до плюс 7 градусов и до минус 2 градусов ночью, такая же температура будет и в воскресенье. Уже со следующей недели ожидается повышение температуры, в город вернется весеннее тепло до плюс 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU