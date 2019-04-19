«Я потерял сознание, топором получил по голове»: избитый новосибирец обвинил полицейского в нападении

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-19T20:21:18+03:00

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В пятницу, 19 апреля, новосибирец Дмитрий Войнов разместил на своей странице пост с жуткими фото: на снимках видно, что у парня сломана нога, на голове - огромная ссадина. В том, что с ним произошло, сибиряк обвинил полицейского.

- Он с другом в нерабочее время находился у моей сожительницы дома: как оказалось, познакомились они пару дней назад, - рассказывает Дмитрий. - Я утром шёл на работу и решил зайти к ней: не знал, что они будут там. Купил цветов и зашёл к ней, чтобы поговорить. Но вышли двое и начали меня избивать

Парень уверяет: терял сознание, топором получил по голове.

- Они мне сломали ногу, - описывает свои травмы новосибирец. - Я сильно кричал и звал на помощь: вышла соседка и сказала, что вызвала «Скорую помощь» и полицию.

Парень сейчас находится в больнице и боится, что полицейский сможет уйти от наказания за побои:

- Он нашёл каких-то свидетелей, что якобы он не бил меня, а я сам упал и сломал ногу, - возмущается Дмитрий.

У парня сломана нога, и сейчас он находится в больнице. Фото: предоставлено Дмитрием Войновым.

ИСТОЧНИК KP.RU