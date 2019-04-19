Новосибирские подростки посоревнуются в меткости и сборке автомата
В субботу, 20 апреля, 28 команд из Новосибирска, Бердска и районного поселка Линево будут бороться за приз героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. Ежегодное многоборье пройдет в Сибирским авиационном кадетском корпусе на улице Урманова, 18.
- Командам предстоит пройти эстафету: она включает в себя сборку-разборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки, - перечислила список предстоящих испытаний Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Соревнования пройдут по олимпийской системе: проигравшие сразу будут выбывать.
Начнется эстафета в 11.00: прийти и поддержать участников все желающие могут абсолютно бесплатно. Победителей же, кроме заслуженных наград, ждет еще один замечательный подарок.
- Это книга, которую написал герой Советского Союза Дмитрии Бакуров с его личным автографом, - рассказала Нина Владимировна.
ИСТОЧНИК KP.RU