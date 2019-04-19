2019-04-19T18:59:27+03:00
Общество

Новосибирские подростки посоревнуются в меткости и сборке автомата

В Новосибирске пройдёт первенство на приз Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки будут соревноваться в стрельбе и сборке автомата. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.Подростки будут соревноваться в стрельбе и сборке автомата. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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В субботу, 20 апреля, 28 команд из Новосибирска, Бердска и районного поселка Линево будут бороться за приз героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. Ежегодное многоборье пройдет в Сибирским авиационном кадетском корпусе на улице Урманова, 18.

- Командам предстоит пройти эстафету: она включает в себя сборку-разборку автомата Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки, - перечислила список предстоящих испытаний Нина Коурдакова, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - Соревнования пройдут по олимпийской системе: проигравшие сразу будут выбывать.

Начнется эстафета в 11.00: прийти и поддержать участников все желающие могут абсолютно бесплатно. Победителей же, кроме заслуженных наград, ждет еще один замечательный подарок.

- Это книга, которую написал герой Советского Союза Дмитрии Бакуров с его личным автографом, - рассказала Нина Владимировна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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